明星出名前的辛酸史！IU被骂，李宝英剪掉长发，全昭旻最惨

男团Omega X被公司女社长辱骂、推搡事件曝光后，引发了不少网友对娱乐圈环境的关注。

所属社暴行、机票被取消！男团OMEGA X无奈自费回国，公司代表迷惑发言频出：曾辱骂搭戏女演员「不准勾引成员」

艺人们一出道就会是顶流吗？ 肯定不是，在等级观念森严的韩娱圈，不少人在成名之前都受到过不公平待遇，甚至辱駡。有不少明星曾在节目中公开过自己新人时期的故事，其中不乏心酸过往。

IU

现在的IU已经是明星中的明星了，但她刚出道时也经常被前辈们看不起，最出名的一件事情就是被朴明洙欺负。 当时IU代替别人和朴明洙一起表演节目，却被对方疾言厉色地训斥「快走」。 后期IU成名之后，再次和朴明洙相见，对方也道了歉。



Super Junior利特

利特的综艺感算是二代男团里的佼佼者，因此有不少综艺节目在手。 现在的他虽然主持起来得心应手，但是初期却也是磕磕绊绊。 新人时期利特出演了某档综艺节目，反响很不错，於是变成了固定嘉宾，没想到却招来了前辈的不满和嫉妒，前辈甚至告诉他：「适可而止，你们已经有很多节目了，就不能老实待著嘛。 」



韩惠珍

韩惠珍是超模出身，刚作为模特出道时候吃了不少苦，被设计师要求脱掉内衣穿衬衫，当时才17岁的韩惠珍羞得抬不起头，但设计师一再强迫她，最后她也没办法，只能以真空走上T台。



李宝英

国民女神李宝英在当演员之前拍过广告，当时厂商要求她剪掉20cm的头发，她也照做了，却在拍摄前不久被通知换人，白白剪掉了长发。 成名之后李宝英还在节目中提到过此事，帅气的回答：「当初你们就该用我啊。 」



全昭旻

无名时期全昭旻的经历真的是闻者流泪，某次拍摄单幕剧，每一次NG之后导演就用拳头锤她的头泄愤。 被打多了，全昭旻也很害怕，为了不挨打，再有NG的时，她就抢在导演之前下手，自己敲自己的头，没想到导演看到之后非但不反省自己的行为，反而打得更狠了。



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