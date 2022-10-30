珍惜每段缘分！IU探访《德鲁纳酒店》、《我的大叔》同剧演员、默默支持老前辈好友

IU人缘超好！

最近IU在官方YouTube频道公开这次演唱会的纪录影片，曝光许多不为人知的细节，作为首位登上竞技场献唱的女歌手，IU频频创下纪录、证明自己，这次纪录片中有一幕，IU在开唱前进行最后一次彩排，没想到竟下起滂沱大雨，不过IU没有停止歌唱、还继续鼓舞工作人员，最后将彩排完成，这样敬业的精神让粉丝超感动，直呼：就是这么努力知恩才能大红！



对於每个有缘相遇的人，IU都是十分珍惜的！曾是实境综艺《孝利家民宿》的成员，知恩和到访的三姊弟客人（京花、艺媛和河民）始终保持联系，即使节目已结束多年，仍然有彼此的身影，IU过去的演唱会都能看见他们到场，这次《The Golden Hour：在橙色太阳下》演唱会，三人又现身应援、给予IU满满后盾！



而最近IU和《德鲁纳酒店》、《我的大叔》的同剧演员相聚首！包括郑东焕、申久等资深演员等人，在先前演出了舞台剧《两个教宗》，成功完成数场精彩演出，而IU也现身支持前辈作品，在演出结束后更前往更衣室探访，因此留下了这张同框照，意外展现IU在圈内的超好人缘、不管经过多久都不会忘记曾经的同事！



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