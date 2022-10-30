[分集剧情]原来《以一当百执事》是疗愈剧〜遗体化妆师惠利＋跑腿人李浚荣实现亡者未能说出的愿望！（EP1－4）

[有雷]MBC新剧《以一当百执事》开播四集表现不俗，一触碰遗体便能与亡者对话的惠利，加上只要100元就任凭差遣的跑腿人李浚荣，微妙的缘分让他们总是相遇，也从各事件中发现两人总从不同角度实现了亡者心愿，每一集的收尾都让人眼眶泛泪，大家快来开追！

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《以一当百执事》光看片名不知道是什么样的剧情类型，一开场就令人惊艳的神展开，白东珠（惠利饰）先是介绍自己是礼仪化妆师，接下来竟直接到告别式场上对一位女子直接呼巴掌！原来她服务的亡者心有不甘，告诉她有位好友与自己的先生出轨还大剌剌来到她的告别式，白东珠用几个巴掌替她讨回公道，让她安心上路，也带出了白东珠的工作性质。



白东珠其实一开始也对自己的通灵体质相当抗拒，从事了礼仪师一行，竟发现自己能与亡者对话，让她时常去找身为神父的舅舅告解，当她越是抗拒就会越倒楣，最后她就顺从天命，用心对待每一位亡者，倾听他们最后的心愿，而房内也挂著一个倒数的号码牌，送走这几位亡者是否东珠就不再拥有这样的能力？



「一当百」是一家万能跑腿屋，金泰熙（李浚荣饰）与叔叔因为负债而创业，只要100韩元就替大家服务一件事，但不包含暴力或违法的行为。金执事接受了一位男子请托，向自己的女友说出分手，原因是不敢再牵她的手，没想到这对象就是白东珠。接下来白东珠更因为父亲反对其从事礼仪师行业而搬出家里，而她所找的租屋处竟然就是「一当百」公司楼上。



一位心碎的父亲因工作必须离开孩子，托付给兄长而对方却遗弃了孩子，让他后悔莫及，一场车祸让他再也不能寻找儿子，而东珠却发现兄长竟只贪图保险金，连告别式都不全程出席，於是她决定帮忙寻找真正的儿子。金执事受到请托成为代理丧主，但手上的烫伤痕迹却误打误撞让东珠认为他就是亡者的儿子……最后亡者儿子现身，金执事也传达了父亲的遗物。



第四集中一位即将临盆的孕妇突然在家中遇害，造成一尸两命。其实这对准爸妈两人都是孤儿，对於能够共组幸福家庭感到非常期待，顿失妻儿的先生，在告别式中途就失踪了，整个社会都相当关心他的去向。东珠从亡者孕妇口中得知先生可能寻死，而东珠在与亡者对话途中被金执事打断，未能听到最后，於是金执事也有些自责，而也开始寻找丧主。东珠透过孕妇生前寄给电台的一段故事，让金执事寻获了想要从桥上一跃而下的丧主，再度完美传达了亡者满满的爱。



不过东珠第一次碰触的亡者是一位小朋友，看起来似乎是金执事的家人，时常出现在金执事梦中！而医院中的一位女子在电视上看见金泰熙救人后受访的画面，露出了不可置信的表情，她是谁呢？金泰熙的过往似乎隐藏著许多秘密！



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