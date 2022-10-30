BTS V、朴叙俊健康男孩的高尔夫约会！Ｖ袋子特别放爱狗名＋照片随身带，举动融化粉丝

就是大男孩无误！

在演艺圈内看见真实情谊，总是令人动容！且若都是帅哥男神聚首，同框好感情画面更是让粉丝暴动。由朴叙俊、朴炯植、崔宇植、BTS的V、Peakboy是众所皆知的超级好友关系，不只私下常聚会、也会为朋友的作品站台力挺、展现义气！因为有著深厚的友谊，也促使了旅游实境秀《IN THE SOOP：友情旅行》的诞生。



先前几个人泡温泉的游玩照片曝光，大家都没想到，台面上虽都是大明星，都私下还是贪玩男孩！泡在水里合照画面一出，各路粉丝马上前来朝圣，因为他们真的太可爱啦！



而最近好友圈里的朴叙俊、金泰亨再度聚首，一起去打高尔夫、享受美好运动时光，除了帅气挥杆照、及几张合照外，竟然还秀出几个人躺在地上伸展的画面，真的是真实的太可爱！眼尖的粉丝还发现，在泰亨的高尔夫球袋上，竟然还有爱狗的名字与照片，让粉丝的心再度被泰亨的软萌给融化了。



taehyung having "yeontan" engraved on his golf bag that’s really his kid :( pic.twitter.com/gtQ1IKjBT5 — lau⁷ (@jvnggkuk) October 26, 2022

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