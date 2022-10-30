[分集劇情]原來《以一當百執事》是療癒劇〜遺體化妝師惠利＋跑腿人李濬榮實現亡者未能說出的願望！（EP1－4）

[有雷]MBC新劇《以一當百執事》開播四集表現不俗，一觸碰遺體便能與亡者對話的惠利，加上只要100元就任憑差遣的跑腿人李濬榮，微妙的緣分讓他們總是相遇，也從各事件中發現兩人總從不同角度實現了亡者心願，每一集的收尾都讓人眼眶泛淚，大家快來開追！

以下為防雷線



《以一當百執事》光看片名不知道是什麼樣的劇情類型，一開場就令人驚豔的神展開，白東珠（惠利飾）先是介紹自己是禮儀化妝師，接下來竟直接到告別式場上對一位女子直接呼巴掌！原來她服務的亡者心有不甘，告訴她有位好友與自己的先生出軌還大剌剌來到她的告別式，白東珠用幾個巴掌替她討回公道，讓她安心上路，也帶出了白東珠的工作性質。



白東珠其實一開始也對自己的通靈體質相當抗拒，從事了禮儀師一行，竟發現自己能與亡者對話，讓她時常去找身為神父的舅舅告解，當她越是抗拒就會越倒楣，最後她就順從天命，用心對待每一位亡者，傾聽祂們最後的心願，而房內也掛著一個倒數的號碼牌，送走這幾位亡者是否東珠就不再擁有這樣的能力？



「一當百」是一家萬能跑腿屋，金泰熙（李濬榮飾）與叔叔因為負債而創業，只要100韓元就替大家服務一件事，但不包含暴力或違法的行為。金執事接受了一位男子請託，向自己的女友說出分手，原因是不敢再牽她的手，沒想到這對象就是白東珠。接下來白東珠更因為父親反對其從事禮儀師行業而搬出家裡，而她所找的租屋處竟然就是「一當百」公司樓上。



一位心碎的父親因工作必須離開孩子，託付給兄長而對方卻遺棄了孩子，讓他後悔莫及，一場車禍讓他再也不能尋找兒子，而東珠卻發現兄長竟只貪圖保險金，連告別式都不全程出席，於是她決定幫忙尋找真正的兒子。金執事受到請託成為代理喪主，但手上的燙傷痕跡卻誤打誤撞讓東珠認為他就是亡者的兒子……最後亡者兒子現身，金執事也傳達了父親的遺物。



第四集中一位即將臨盆的孕婦突然在家中遇害，造成一屍兩命。其實這對準爸媽兩人都是孤兒，對於能夠共組幸福家庭感到非常期待，頓失妻兒的先生，在告別式中途就失蹤了，整個社會都相當關心他的去向。東珠從亡者孕婦口中得知先生可能尋死，而東珠在與亡者對話途中被金執事打斷，未能聽到最後，於是金執事也有些自責，而也開始尋找喪主。東珠透過孕婦生前寄給電台的一段故事，讓金執事尋獲了想要從橋上一躍而下的喪主，再度完美傳達了亡者滿滿的愛。



不過東珠第一次碰觸的亡者是一位小朋友，看起來似乎是金執事的家人，時常出現在金執事夢中！而醫院中的一位女子在電視上看見金泰熙救人後受訪的畫面，露出了不可置信的表情，她是誰呢？金泰熙的過往似乎隱藏著許多秘密！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞