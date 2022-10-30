韩国进入哀悼期：除了SM万圣节派对，《Running Man》、《出差十五夜》、《两天一夜》等节目更进停播

今（30）日万圣节应是许多人期待的节日，然而韩国梨泰院昨（29）日深夜发生严重伤亡的踩踏事故，演艺圈纷纷取消演艺活动以哀悼亡者。

在事故发生后，SM娱乐凌晨立即宣布万圣节派对取消，透过活动平台Beyond Live发送讯息予以已购票观众，同时将SNS上所有万圣节讯息删除。除了众所瞩目的SM万圣节派对之外，BOF（釜山ONEASIA音乐祭）K-POP演唱会亦取消，参与的歌手如MAMAMOO、Yuju（前GFRIEND成员）纷纷发布消息请粉丝谅解。



电视方面，三大台SBS、KBS、MBC马上取消综艺节目播出，改播梨泰院事故新闻特辑，SBS招牌音乐节目《人气歌谣》也宣布取消了下午的现场活动及直播。



在韩国总统尹锡悦发表演说宣布全国进入哀悼期，指示公家机关停止万圣节活动、事故须进行澈底调查之后，更多电视节目更进停播，如《Running Man》、《出差十五夜》、《两天一夜》等热门节目。周末原本就是韩综竞争最激烈的日子，其中《Running Man》今日原先要播出BTS Jin来访集数，《出差十五夜》则是‎STARSHIP娱乐‎篇，都是特别受到观众期待的，但都为了致哀而取消播出。



不仅演唱会与综艺节目，苏志燮主演的电影《局中局》映后活动也取消，韩国目前演艺活动可以说是全面停摆中。



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