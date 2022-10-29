韩国长期恋爱中的7对艺人情侣！有的未出道就在一起，最长一对已10年

最近不少演艺圈情侣登记结婚，像是南宫珉与陈雅凛、马东锡和艺正和，昨天还爆出宋仲基跟金泰梨的乌龙传出（双方公司已否认），不如趁机回顾下哪些真情侣正在稳定交往中！

1. 李光洙❤️李先彬（4年）

李先彬很久前就多次提到李光洙是她的理想型，后来因《Running Man》结缘，2018年12月被媒体曝光已交往5个月，随后双方经纪公司也立即承认。 李先彬拍《酒鬼都市女人们》时大跳李光洙的「蚊子舞」，今年7月两人还被网友拍到一起逛商场，低调却十分稳定。



2016年《RM》突袭宣布交往、下周就结婚XD



2. 柳俊烈❤️惠利（5年）

这一对在《请回答1988》剧迷心中真的是完美的补全！2017年D社曝光两人多次约会的照片，最早可追溯到当年的3月寒冬，随后柳俊烈通过所属社爽快承认恋情。



3. 泫雅❤️DAWN（6年）

泫雅和DAWN是同门师姐弟，2018年8月合作Triple H期间不顾公司反对公开恋情，表示当时已交往2年、在练习生时期就熟识，希望公开后可以在舞台上直视粉丝的眼睛。 随后两人离开CUBE娱乐，今年2月po出非常有个人风格的蛋白石订婚戒指，甜蜜闪瞎众人。



4. SE7EN❤️李多海（6年）

这一对是在2016年9月公开，双方所属社在D社爆料后承认已交往数月，两人在艰难的时期互相给力量，加上是同龄好友，自然而然发展成了恋人。 连李多海的家人、楼上阿姨都很喜欢SE7EN，让他们撑过一次重大危机、继续恋情。



5. 李东辉❤️郑好娟（7年）

两人通过朋友介绍认识，因时尚方面的共同话题而克服9岁的年龄差走到一起，2015年被拍到约会后便大方认爱。 李东辉认为郑好娟在专业领域努力的模样十分迷人，在她尝试演戏后作为前辈也给出不少鼓励，成为彼此在生活和工作上的精神支柱。



6. 金宇彬❤️申敏儿（7年）

2015年一起拍服装广告后感情升温，7月被D社曝光已交往2个月，当事人随即大方承认。 据悉金宇彬都配合女方行程安排约会、十分贴心，后来金宇彬息影抗癌女友也不离不弃，堪称演艺圈代表级金童玉女。



当年的「定情CF」就是这篇，大家有没有感觉到不一样的心动气氛呢？XD



7. 郑敬淏❤️崔秀英（10年）

终於到了压轴重磅！郑敬淏和秀英同是中央大学戏剧电影科系毕业，在秀英以少女时代出道、打算拓展演戏路线时，刚好在当演员的学长郑敬淏贴心给她很多建议和帮助。 2012年9月郑敬淏退伍后便开始正式交往。 当时D社拍到的照片也十分经典：两人约会分别后又依依不舍地回头飞吻、比心，随后跑回来再次拥抱，每一秒都甜到爆炸XD



公开恋情对於鼎盛期女团成员的压力可想而知，秀英2020年上节目时还透露人生最紧张的时刻就是「宣布恋情前一晚」。 如今两人互相支持走过10个年头，还一起饲养了用彼此名字命名的爱犬「淏英」，低调却稳定的恋情受到所有粉丝一致支持和看好。



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