金在中状态维持现况令人惊讶～网友：不愧是李秀满的初恋！堪比吸血鬼转世的美貌♥

很多人看到照片下巴都要掉了！

金在中原属团体东方神起，后以男团JYJ继续活动，才华出众的他拥有天籁美声，不只歌喉惊人，还身兼多重身分，自谱词曲、演戏、还当起设计师！



最近带来新作品的金在中，睽违六年再以新专辑《BORN GENE》宣告回归歌坛，第一首主打歌曲《NOBODY LIKE YOU》的MV公开，展现一别以往的全新面貌，活泼、鲜艳的专辑设计也贴合歌曲意境，让粉丝惊喜万分，再度陷入金在中魅力！



先前举行粉丝见面会时，随著一系列活动照公开，也在网上掀起巨大波澜！今年出道已届19年的他，今年已将近40岁，但是外貌却像10几岁少年，许多网友对他状态的维持感到十分吃惊，纷纷表示：一点开就被帅到、怎么比大学生的我还年轻？当天还戴上粉丝送的脸链，看起来容貌更加华丽、衬托迷人美貌！



除了新专辑见世，最近金在中还出了新书，讲述出道以来的工作点滴、心情记叙，让大家一窥金在中艺术家性格的内心层面，上帝真是不公平，给了金在中才华、还有永世不老般的美貌！



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