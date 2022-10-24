又和「绯闻目击谈」男演员在一起！韩韶禧深夜与他亲密看剧，这是真不怕传绯闻啊

哎呦，你俩这样下去又要传绯闻啦！
23日，韩韶禧在个人IG Story上公开了新近况，她和一名男生同框出镜，韩韶禧捧著脸，男生则抱著枕头躲在她身后，两人的姿势很亲密！这是什么情况？ 另一张照片中，韩韶禧双手捧脸趴在床上，男生则站在她身后摆出剪刀手。 韩韶禧还加上了「成枏大君」、「王后伞下，死守本播」等标签，原来男生是正在出演Netflix新剧《王后伞下》，饰演「成枏大君」的文相敏，两人正在一起收看《王后伞下》。
今年6月，有韩国网友在网路平台发帖称「宋江和韩素熙正在恋爱中」，还晒出2人私下约会的照片。 照片中，疑似是宋江和韩韶禧的两个人都戴著口罩，衣著休闲，女生贴著男生自拍，氛围轻松和谐，非常像热恋中的小情侣。 消息发酵后也引来多家韩媒的报导，还挖出男生并非宋江，而是和韩素熙一起合作过电视剧《以吾之名》的男演员文相民。 随后文相民也上传了相同的照片，并解释说这是《以吾之名》一次聚餐时发生的事，被幕后工作人员拍下，并非网友口中的「恋爱绯闻」。
此外，2000年出生的文相敏凭藉网剧《讨厌圣诞节的4个理由》出道，目前正在出演《王后伞下》中，饰演的「成枏大君」是一个时而傲慢、时而严肃的人，拥有一个自由灵魂他在宫外的西村经历了草民们的生活，对学习毫无兴趣的他，是与学问拥有隔阂的宗学末尾。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告