惠利出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》跳了舞、被屎击中还哭了，刘在锡暖心勉励：不要太苛责自己

19号播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》邀请惠利到节目中作客，惠利一个人可说是包办了所有镜头，不仅跳了舞、被鸟屎击中甚至还哭了。

《请回答1988》是惠利以演员的身份开始为人周知的代表作品，当时的他非常努力，开拍前每个礼拜都跟导演一起读剧两次，一读就是三四个小时，练习到前四集剧本不知不觉的整个都背了下来。惠利坦承，自己能接到这样优秀的作品运气真的很好，不过两位主持人也肯定了惠利的努力，认为就算有运气，没有付出相当的努力，也不可能获得这么好的成果。



节目中，当惠利在认真回答问题时，突然一滴鸟屎从天而降，吓得他当场大声尖叫，刘在石笑说这是本节目以来的第一次，曹世镐则像是嫉妒惠利被综艺之神眷顾的说：「果然会成功的人必能成功呢！」



惠利给20几岁的自己一段鼓励的话：「20多岁的时候，为了做可爱乖巧、讨人喜欢的事情真的辛苦了，虽然总是觉得自己没有做成什么事，但你做得很好！」因为心疼自己，忍不住湿了眼眶。曹世镐故意开玩笑安慰他：「今天真是多样，跳了舞，还被屎击中，还哭了。」



惠利认为偶像就是他的天职，他喜欢这个工作一直给他新的挑战，原地踏步的时候固然辛苦，但他认为总有一天一定可以克服困境的。刘在石也附和，他觉得原地踏步也是件厉害的事，就算只是努力维持现状，他也是非常满足的。不过刘大神就算维持现状也是第一名啊！他的状况应该跟大家不太一样吧XD

刘在锡暖心的补充，他其实想告诉大家努力后就算情况没有改善，也不要太苛责自己，因为世事无法尽如人意。惠利也附和，每一刻都充实自己的话，总会有一天会变好的。



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