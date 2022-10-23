《酒鬼都市女人们》昨日（22日）迎来首播1周年！第2季即将公开：「准备继续喝、喝、喝」

第2季的剧本阅读现场气氛超好！让人看了也不自觉微笑～

TVING原创剧《酒鬼都市女人们》於昨日（10月22日）迎来首播1周年，该部作品由李先彬、韩善伙、郑恩地等主演，描述三个女人因酒结缘、以酒为链接，不断争吵又不断和好，每次遇到烦恼都以「一醉解千愁」的方式消散，用写实的故事打动观众，同时也让所有人羡慕三位主人公的「闺蜜情」。

电视剧开播前没有什么大宣传，却凭观众们口耳相传的方式，使收视率不断攀升，成为去年下半年的「黑马剧」之一，更推出衍生综艺《山友都市女人们》，让酒鬼们暂时放下手中的酒瓶并远离都市，穿梭於江原道太白山、济州岛汉拏山等地，观众们能透过她们坦率的谈话与真实的登山挑战带来乐趣。

喜欢《酒都女》的观众们，再稍微等等就可以看到原班人马以第2季回归啦！

在《酒都女2》剧本现场，可以感受到演员们满满的活力，相当热闹。李先彬表示，在上一季里她所饰演的「昭熙」占比较多，所以她很期待其他人的故事；郑恩地提到，很好奇韩善伙饰演的「智妍」有著什么样的往事；韩善伙则说，很期待智妍与朋友们会发生什么样的故事。总之，在第1季埋下的伏笔，第2季应该都会有所交代吧！

趁著第2季正式播出前，大家不妨赶快去复习一下第1季的剧情。还没看过的观众们，也趁现在早点入坑吧！

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