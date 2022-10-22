懸疑動作新片《厄憶追凶》李星民扮老扮到椎間盤突出！長腿南柱赫快塞不進跑車

驚悚動作電影《厄憶追凶》，由《南山的部長們》李星民、《二十五，二十一》南柱赫主演，是韓國觀影人次破970萬的《王牌計中計》李一炯導演睽違7年自編自導的驚悚鉅獻！南柱赫在《厄憶追凶》中飾演一名在家庭餐廳打工的青年「仁奎」，和最高齡的兼職員李星民「弼洙」成了忘年之交，於是仁奎意外地加入了弼洙計畫了長達60年的復仇計畫。《厄憶追凶》11月18日全台上映。

李星民也分享了和相差25歲的南柱赫合作的感想，他表示：「我和南柱赫的演技默契非常好，我覺得他是名很會變通的演員，不管我怎麼演，他總是會給出不一樣的反應，這讓我想跟他一樣努力。雖然柱赫對我而言算是兒子輩的，但我們相處得很自在，當時我們總是一起吃早餐後去拍攝、一起下班，睡在同個地方，幾乎24小時一起行動，彼此也有了感情。他就像個很可靠的弟弟。我們在拍攝現場常常聊私人話題、家人的事等，他還曾來我家吃飯，這樣的交情似乎也對電影和演技默契上有很正面的影響。」



南柱赫則說李星民當初先主動接近他，給他許多很好的能量，他覺得李星民就像可靠的大哥！而對於拍攝期間印象最深刻的事，南柱赫表示：「有時我在現場小睡一下時，李星民前輩就會拍下我睡覺的模樣，還說他的手機相簿裡有很多我睡覺時的照片！」此外，南柱赫也分享了拍攝時覺得最辛苦的地方，他表示：「在拍攝開超跑的戲時，很害怕會弄壞車子，因此全神貫注地進行拍攝。」對此，李星民則透露：「因為柱赫很高，所以坐得很不舒服。雖然看電影時會覺得南柱赫似乎坐得很優雅在開車，但其實他下半身都縮成一團，我從副駕駛座看他時，他看起來好像快死掉一樣！」南柱赫則笑說：「所以我真的很苦惱該怎麼坐比較好，後來就把駕駛座座椅推到最後面，試了好幾次後，終於找到最舒適的坐法了。」



《厄憶追凶》是李星民和李一炯導演繼《王牌計中計》後二度合作的電影，今年53歲的李星民這次在電影中飾演80多歲的長者角色，對他而言是很大的挑戰，李星民表示：「80多歲的老人角色很不容易，但因為劇本非常有趣，雖然壓力滿大的。不過對演員而言，我認為這是部十分有挑戰價值的作品，如果有好好詮釋這個角色的話，我相信一定能帶給我新的變化，因此決定參演這部電影！」



李星民也得意地表示：「當我化老妝走在路上時，一般民眾都以為我是附近的老爺爺。每當我扮成老人家時，就也很自然地彎腰駝背，很多人都說完全就像老爺爺，因此工作人員們也更細心地對待我。」不過李星民也透露扮演長者時的一個習慣動作，讓他苦不堪言，他懊悔地說：「在詮釋這個角色時必須彎腰駝背，但當時下戲後我還傻傻地維持那樣的姿勢，還因此造成頸椎椎間盤突出，拍攝時一直覺得很痛！」年度驚悚動作鉅獻《厄憶追凶》11月18日在臺上映！





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