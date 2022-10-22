JIN入伍服役也能看到BTS完整体演出！韩国防部承诺会向防弹少年团提供机会

随著防弹少年团大哥JIN的入伍，ARMY们已经开始扒手指盘算什么时候才能看到完整体。

17日，HYBE官宣今年31岁的防弹少年团队内大哥JIN将在月底取消入伍延期申请，这就意味著JIN在未来的2个多月内随时入伍服役，同时经纪公司还表示余下的6名成员也将按照各自的计划陆续入伍。从防弹少年团人气走向全球开始，关於他们是否要服兵役的话题就从未停止过，一直都是政界与大众文化艺术界讨论的焦点。对於防弹少年团成员的入伍，韩国国防部也有话要说。



18日，韩国国防部发言人文弘植（音译）在例行记者会上对防弹少年团的兵役做出了回应，表示「防弹少年团成员在入伍服役期间可以参加公益性质或国家层面上的活动」，从而引发了关注。 文弘植透露：「有公益性质或是国家性质的活动时，若他本人（JIN）愿意的话，我们会提供机会。 目前，军队也向部份官兵提供过此类机会，没有特定的活动区分。 」韩媒将文弘植的话解读为「即使JIN作为陆军入伍，防弹少年团若是举办公益性质的演唱会，粉丝们也能看到BTS完整体站在舞台上」。



不仅如此，韩国国防部长官李钟燮也曾对外表达过「若是有国家层面的活动，防弹少年团成员即使在服役期间，他们也可以出国演出」的意思。

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