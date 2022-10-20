AOA雪炫时隔10年将离开FNC娱乐！专属合约月底到期，双方讨论过后决定不再续约！

今日（20日），FNC娱乐方面表示：「与雪炫经过长时间的对话和讨论，决定终止经纪业务。」并宣布专属合约结束的消息。

接著提到：「雪炫在2012年出道后，作爲代表 FNC 娱乐公司的艺人，在多方面展现帅气的面貌。向长久以来相信本公司并陪伴我们的雪炫表示感谢，感谢一直给予我们无私的爱和支持的粉丝们。本公司今后也会真心爲雪炫加油，希望大家一如既往地支持准备新开始的雪炫。」



雪炫在2012年8月以女子组合 AOA 出道，之后凭藉《短裙》、《短发》、《Like a Cat》、《Heart Attack》、《Bingle Bangle》等热门歌曲获得大众的喜爱。之后以电视剧《我女儿书英》爲开端，陆续出演《我的国家》、《日与夜》、《杀人者的购物目录》和电影《江南1970》、《杀人者的记忆法》、《安市城》等，同时进行演技活动。



另外，雪炫与时完合作的新剧《什么都不想做》将在11月公开，该剧改编自人气网漫《什么都不想做》，讲述28岁就宣布人生罢工、放弃工作的女子，与数学神童、图书管理员之间的治愈罗曼史。 剧中的两位主角都有各自逃避现实的苦衷，是一部反应社会现实、能够引发现代大众共鸣的作品。



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