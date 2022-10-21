[有雷]恋综变成惊悚剧！《粉红谎言》集结情路被偏见阻碍的人，以谎言开始的心动能修成正果吗？

这档恋综不得了！出演者全都有不想被人知道的秘密，男女比例和形势不断反转，才公开4集已经让人无数次惊掉下巴，甚至还出现《寄生上流》里的情节！OMG~

《粉红谎言》是Disney+推出的第一档韩国恋爱实境秀，让有故事的青春男女们抛开偏见、为了「爱」而允许说谎，想测试男男女女们能否不看对方的条件及背景，仅看对方本身而爱上对方。



*以下内容包含《粉红谎言》前4集关键内容！想保留神秘感的话可以先保留再阅读哦^^



节目出演者共有5男5女，但一开始只有7个人出场，其中3男3女配对约会时就有一个可怜虫男生被单独留在住处XD这些人都有在恋爱市场不受欢迎的个人条件，所以节目组允许他们说谎，一开始自我介绍时大家都不知道是真是假。



第一个公开秘密的女出演者是徐荷妮，她的秘密是：曾是成人片演员。 虽退出行业多年仍时常收到陌生男子的骚扰DM，害怕谈恋爱后被男方亲友发现她拍过什么电影，所以6年来都不曾约会。 这一次，她希望隐藏过往身份，寻找能够不带偏见爱上她的人。



出演者分别自我介绍是三星研究所研究员、时装公司实习生、年轻CEO、小学体育老师等等，但是真是假，MC和观众都不知道。 比如那位研究员韩巴凛，看起来履历完美前途无量，但实际上家境十分贫寒，薪水的一大半都要供养家人。



而活泼开朗的「时装公司实习生」姜多海，实际上是从没工作过的富家女，每个月零花钱就有几千万，隐瞒身份就是怕男方感到负担。



节目规定每个出演者可以知道一个出演者的秘密，但不能说出去。 富家女和体育老师小鲜肉毛灿率互有好感，当灿率得知她的秘密后，原本想结婚的心瞬间凉了一大截！



另外3位出演者均以意想不到的方式出场，压轴的是身材火爆的皮拉提斯老师姜太阳，著泳衣出场立即吸引所有女生关注。 喜欢肌肉男的多海眼睛都看直了，让她的灿率十分紧张XD



第4集的泳池party真的超养眼！



这时反转又来了，大家以为新来的3个人对之前发生的事一无所知，但事实是：他们从第一天就住在同一座房子里，只是7人在地上、3人在地下室！通过监控摄像头，3人对「地上世界」的一举一动了若指掌，反而是地上7人和观众一直被蒙在鼓里。 MC们全部惊呆，以为看到电影《寄生上流》的剧情，没想到恋爱真人秀可以如此惊悚XD



《粉红谎言》目前播到第4集，每周三更新、一共12集。 节目里每天晚上大家要发简讯给心仪对象，人气最高的男生是洪河垒。 他自称曾在日本当过8年偶像、现在韩流娱乐公司执行长，对他有好感的徐荷妮查看他的秘密后虽然吃惊但并没有排斥，反而认为他的经历让她有共鸣，谜底是什么就要等下周揭晓啦！



此外小编也很好奇皮拉提斯老师的秘密，他外形又好、待人态度又亲切，究竟是什么让他情路受阻呢？欢迎一起来讨论！



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