一心为粉丝考虑的暖心爱豆♥ Red Velvet Wendy：求你们别买太多专辑了！

这是什么天使爱豆啊！

Red Velvet成员Wendy在收费APP Bubble上的聊天截图曝光，引来大批粉丝和网友的称赞。一名粉丝告诉Wendy「我会努力挣钱，然后去欧尼的演唱会，去买欧尼的专辑」。 而Wendy的留言出人意料，她回复：「不要买太多张专辑，求你了，希望你能用买专辑的钱去守护健康，或者和家人们一起去吃美食，为奔波忙碌了一天的自己买些好吃的。 」

Wendy还称：「天逐渐变冷了 ，去买一件长款羽绒服吧，生病的话就去医院。 发了专辑之后你可能又要关注到底卖出去多少，这有什么重要的呢？有人加油，有人愿意听就很好了。是因为大家买很多，才会推出这么多版本的专辑，不买这么多的话很有可能就只发行一个版本吧，谁又知道呢？我要去提议只出一个版本的专辑，小卡也只发一种。」Wendy字里行间就如同一个温柔的大姐姐在劝解弟弟、妹妹不要浪费太多的钱花费在专辑上，要多多关注自己才是，她的真心让粉丝们感动。



I luv u wendy pic.twitter.com/5SCPga0NjT — li (@joongwannie) October 18, 2022

看到留言的粉丝和网友对Wendy赞不绝口，纷纷表示：「歌坛天使」、「不像那些让你多买的粉丝，她真的是天使啊」、「太暖心了」、「垂直入坑了」、「不是粉丝，但我看了也很感动」等。

此外，Wendy从去年7月开始作为SBS POWER FM广播节目《Wendy's Young Street》 DJ活动，每次都以活泼、靓丽、可人的上班Look吸引大众，被赞「私服超美」。



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