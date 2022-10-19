[分集剧情]《依法相爱吧》李升基终於上演求婚记！与李世荣联手出击再胜都韩集团！（EP13－14）

[有雷]《依法相爱吧》这对情侣总算可以正式交往了，不过在好邻居与员工们的关注之下，两人不管是放闪还是冷战都很透明。这次的职场性骚扰，被投诉主角竟是议员，更与都韩集团李便雄有所牵扯，但有李升基与李世荣联手出击，为受害人讨回公道。李升基更上演真诚的求婚戏码，李世荣会答应他吗？

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《依法相爱吧》正浩（李升基饰）与宥利（李世荣饰）终於度过美好夜晚，两人如胶似漆一刻也分不开，闪到身边的人都想戴墨镜了。不过金宥利除了谈恋爱更有正事要忙，邻居小妹妹前来Law Cafe哭诉，说妈妈松雅每晚都在哭甚至还会呕吐，宥利问了松雅后，才知道她为崔议员工作，却长达一年的时间都遭到职场性骚扰，为了生计却只能隐忍。



正浩管不住宥利的正义感，即使担心她的安危想劝退她，仍为了帮她而回到家找父亲获得关键线索，原来松雅控诉崔议员与其他三人共同在别墅中饮酒作乐，包含了检察官、媒体业还有都韩集团的代表李便雄。四人为利益共同体，也有足够的势力将案件压住，因此要控告他们难上加难。



正浩与宥利自然有妙招，在公开场合让崔议员颜面尽失，也从侦办此案的检察官下手。这位检察官是宥利的前男友，交往时还因劈腿而被正浩修理过。正浩希望他好好利用此案往上爬，取得人民信任，另外也都韩集团李会长也想教训一下李便雄，主动提供爆料证据给崔议员，要他向警方自首并掀出另外三人。终於让「Me Too」的受害者能一吐怨气。



正浩被外公莫名其妙安排了相亲，李会长直接表示不希望他与宥利交往，让正浩开始心急，买好了戒指想要计画一场求婚，他想要经典而不老套，没想到使出超老的招数。他约宥利来一个正式的约会晚餐，先是买了车，后车厢载满「Marry Me」求婚玫瑰花，又在高级餐厅安排小提琴现场演奏，甚至安排在饭后甜点上写著求婚的字样……不过却因宥利一句玩笑话「你该不会想求婚吧」而急忙取消所有安排好的惊喜。



正浩相当懊恼回到家，宥利也察觉他的郁郁寡欢，先道歉自己埋首於工作似乎没顾虑到正浩的感受，也表达她认为此刻的生活非常幸福，正浩在此刻拿出了美丽的钻戒，终於正式向宥利求婚。



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