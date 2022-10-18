[分集剧情]《千元律师》南宫珉求婚成功竟没能留住她！只收一千元＋墨镜造型＋事务长由来终於公开（EP8）

[有雷]《千元律师》令人心痛流泪的一集！南宫珉痛失父亲之后，多亏女友李清娥拉他走出阴霾，更揪他一起合开事务所，服务真正需要律师的人。没想到正在两人决定步入礼堂后，李清娥竟只是因为意外拿错了资料而遭袭击送命！南宫珉回到伤心地接手了这个还没有正式开始营运的事务所，成了我们所看到的千元律师！

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）因调查资金流向而失去了父亲，虽然仍想继续调查但似乎处处碰壁，而他也持续陷入低潮情绪中。他的女友李周英（李清娥饰）甚至陪他一起躺在路面上淋雨，获得了第三个微笑。周英即使受到白法律事务所的重用，仍然坚定地出了辞呈，租了一个茶馆当作事务所，还邀请智勋一起经营，两人养了一缸美丽的金鱼，让办公室充满了生气。此时还迎来了第一个委托人，也就是现任的事务长。



智勋深思熟虑后约了周英吃饭，说得似乎是两人的关系无法有所进展，想要放弃的样子，冷不防却拿出了戒指，单膝下跪向眼前的周英求婚，周英二话不说地伸出了手，幸福地笑著答应了。周英也拿到了正式的营业许可证，开心地回到白法律事务所收拾自己的个人物品，离开时在电梯前不小心与人擦撞，拿错了资料信封却没发现。



周英回到办公室，想起之前来委托的第一位客人很担心出不起律师费用，特别在墙上贴了委托费1000元的字样，当她发现手中的资料并非原本的营业登记证，便立刻联络智勋，还与他相约在地铁站。不过此时却有人跟踪著周英，她还没来得及下车就直接被人刺伤了腹部，智勋虽及时赶到将周英送医，却依旧难以挽回她的性命……智勋打算亲自调查此案凶手，却也发现被指称为凶手的人并非真凶。



智勋平复了情绪后，才整理自己身上沾到的血迹，也戴上了车上的墨镜遮掩自己哀伤又疲倦的双眼。他来到了周英的办公室，看著一切原本即将开启的美好未来，现在却只能痛哭失声，正当智勋满脸泪痕时，第一位委托人却来到办公室，表示联络不上之前的女律师，於是智勋再度戴上了墨镜，遮掩他哭红的双眼，持续代替周英完成她的梦想，成为仅收费1000元的千元律师。



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