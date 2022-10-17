YouTuber组合！Super Junior赴美国公演空档就拍影片，人手一机互相调侃：「别拍了～别拍了～」

这群人真的很宝XDD

引领韩流、人称「韩流帝王」的Super Junior，因应时代潮流的转变，成员们各个已加入YouTube拍片行业斜杠（Slash）当YouTuber。



近日Super Junior赴美国公演，就出现了一个相当有趣的画面，就发生在昨晚（16日）。神童IG 限时动态捕捉了成员们公演的空档，一群人才从停车场下车，就人手一支摄影机！

搞笑的是，银赫、东海看著彼此互相调侃：「别拍了！」「别拍了！这是怎样？」但没有人要停手。画面一转厉旭也在拍，加入了调侃行列：「哎一古，真是的……」



画面再拉到远方，圭贤潇洒的撩著头发正要过马路，手上同样拿著摄影机！



神童为此画面写下注解：「YouTuber组合／对啊，别拍了吧……」不过自己也正在拍摄IG限时动态是吧？



短短几秒的影片让粉丝看了觉得很搞笑，不禁也想调侃哥哥们：「到底是去公演还是拍YouTube？」也有粉丝相当期待这几个人的美国之行Vlog，正片会不会更好笑呢？

▼神童限时动态完整影片



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