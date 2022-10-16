Super Junior大马演唱会「除衫」触禁忌！粉丝会紧急号召全平台秒删记录，齐心保护哥哥

Super Junior全球巡演《SUPER SHOW 9》吉隆坡站本月10日在马来西亚顺利举办，期间始源和利特在台上脱掉上衣秀出腹肌，不料此举竟触犯当地大忌！

Super Junior每次演唱会都跟歌迷积极互动玩到尽兴，大马场次也不例外，例如银赫一有机会就拍始源翘臀、占尽便宜，东海则大放飞吻引歌迷尖叫连连，圭贤则在《Devil》跳错舞步被神童发现，两人一起在台上笑场。

而当晚气氛最高潮也许是始源脱掉上衣秀出腹肌的一幕，不过遗憾的是，现场以外的粉丝也许永远无法在SNS上看到了！



原来演唱会次日大马应援会便发出公告，请求大家删除SNS上关於利特和始源裸上身的照片。 因为马来西亚大部份人信仰伊斯兰教，演唱会上裸上身是宗教大忌，为避免宗教局找上主办方、影响今后SJ再来马来西亚演出，所以恳请大家删除相片以保护主办方及SJ。



公告发出不久后相关照片立即从网上绝迹，足可见E.L.F对哥哥们的关爱和保护，以及粉丝间的团结一心。

此外，Super Junior下一站就是香港，不少香港歌迷上网表示：「哥哥们在这里尽管脱衣，没有任何问题！」XD香港场将於11月19日和20日在亚博馆举办，明日（10月17日）开始售票。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻