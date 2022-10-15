30年前到底发生什么事！《争锋相辩》左时白多年伤痛竟与张基道不谋而合，与卢昔意接连被视为凶嫌（EP.7-8）

《争锋相辩》本周播出第7、第8集，剧情已来到后半段，有了惊人进展。

（以下涉及剧透）



卢昔意某晚来到山谷手工饺子用餐，意外得知老板和左时白是兄弟，也从左时白口中得知老板背后的故事。「我在30年前，就已经死了。」原来老板的妻子30年前已过世，这些年来老板总是想自我了断却下不了手。随后揭晓，张基道挂念30年的初恋也正好是饺子店老板之妻，名「希粹」，张基道见左时白便觉得他和希粹很像。



以女子「希粹」为开头，7、8集透露了不少关於30年前的线索。左时白似乎知道杂货店奶奶的故事，知道她在等待30年没有回家的孩子「殷希」。左时白见到张基道的父亲张炳川便想起小时候遇过的「金先生」，时空大约也在30年前。据卢昔意父亲卢庾彻的调查，张基道、曹贤植、尹硕久与「金先生」四人往来密切，金先生难道就是张炳川？而左时白有可能是失踪的孩子「殷希」吗？也是希粹的儿子？



继曹贤植、尹硕久与朴康日之后，全在浩局长也遇害，不过逃过死劫。不久网路上便有传闻曹贤植是卢昔意所下的毒手，左时白挺身而出阻止她被网友骚扰。轮到左时白被验出DNA和尹硕久现场的相符，卢昔意也二话不说替他作证。



由於左时白答应了帮助张基道选举，张基道便联络检方放走左时白。左时白走出警局，卢昔意质问他人是他杀的，左时白竟承认：「是。」第8集戛然而止。

左时白就是所有事件的凶手吗？有网友认为没有错，但有网友持不同看法，猜测的方向大致有二：一、饺子店老板收留的失意之人是凶手，二、凶手是卢昔意，卢昔意可能有双重人格之类的问题而不记得犯罪，左时白知道之后认同她的私刑正默默守护她。

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