金裕贞陷入「LOVESTAGRAM」风波！对方是她啊XD 连《青春MT》里都要贴贴抱抱～

童星出身的演员金裕贞和另一位演员之间的LOVESTAGRAM看得观众们嘴角不自觉上扬。

小小年纪就已经出道的金裕贞其实是已经入行20年的「老戏骨」了，从小就精灵可爱的她也是童星中「好好长大」的代表，等比例长大，颜值依旧能打，褪去了稚气，多了些少女的恬静与成熟。 前不久金裕贞一袭高奢晚礼服亮相第27届釜山国际电影节的红毯仪式，不仅牢牢抓住了粉丝的心，也狠狠吸引住了同事的视线。



而金裕贞最近掀起了「LOVESTAGRAM」风波，对方则是她的soulmate李周映。前几日李周映就在自己的IG STORY上公开了和金裕贞去看画展的「约会照」。 之后又公开了金裕贞的釜山电影节红毯照，配文「哇喔，漂亮，真美」，金裕贞还转发到了自己的IG上，贴上爱心表示感谢。



李周映算是金裕贞的「迷妹」，购买了金裕贞新作《20世界少女》的电影票，观影时还不忘拍下认证照，背影则是站在舞台上和观众们打招呼的金裕贞。 金裕贞发现姐姐正在拍自己后，还举手摆出V，和姐姐隔空互动。 事后，金裕贞再次转发了李周映的IG，配文则换成了「妈妈」。



金裕贞和李周映私下关系非常好，从两人一起参加《青春MT》录制总是站在一起就能发现，妹妹很喜欢靠在姐姐身上，姐姐也很喜欢抱著妹妹，女生之间的友谊太美好了。



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