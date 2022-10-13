81岁罗文姬开通TikTok！霸气认证「我是真的」，拍搞笑影片再玩经典老梗「南瓜番薯」

韩国资深演员罗文姬近日开通个人TikTok账号，5支影片中已有2支破百万观看次数，独特的可爱逗趣气质加上紧跟流行的内容，令粉丝数迅速突破六万。

罗文姬最经典的戏份之一是就在情景喜剧《无法阻挡的Highkick》里的「南瓜番薯（호박고구마）」，因为儿媳妇嘲笑她总是念成「番薯南瓜」，又急又气之下突然暴怒大哭，把大家都吓了一跳。但紧接著她又若无其事地继续吃饭，让众人傻眼。这一幕被不少韩国网友誉为情景喜剧top 1瞬间XD



这次罗文姬不仅重现这段台词，还把时下流行的「雨伞zero two dance」跟番薯结合在一起——将南瓜番薯插在雨伞上。但罗文姬总是对不准拍子，又嫌拍得太久、抱怨「好了够了」，搞笑模样令影片点赞次数猛飙过百万。



罗文姬还在另一支影片里玩起谐音gag。男子演唱团体玻璃箱子的经典歌曲《可以爱你吗？ 》里有一句「门打开了」，而「门」和「文姬」的韩文发音相似，音乐响起后罗文姬打开门，一脸呆地问：「这孩子为什么叫我？」



很多网友留言说不敢相信真的是罗文姬本人，罗文姬於是拍影片做出回应：「怎么这么多这样的留言？ 我是真的啦。 多多留言吧。」



时下很多年轻人热衷使用以短片为主要内容的app，没想到1941年出生、今年已经81周岁的罗文姬也加入这一潮流，一出手就吸引大量关注，果然姜是老的辣啊XD

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