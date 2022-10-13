意想不到的合作！BLACKPINK Jennie和高级名车品牌推定制款，看了一眼价格，简直「豪」无人性XD

BLACKPINK Jennie的资源好到爆，竟然和豪车品牌PORSCHE合作了！

PORSCHE Korea方面公开了和Jennie一同设计的「Taycan 4S Cross Turismo for Jennie Ruby Jane」，完全反应了Jennie的「梦想」、「想法」和「生活方式」。PORSCHE与Jennie的合作源於该品牌推出的「Sonderwunsch Program」，品牌方希望通过Jennie这位在Z世代中超具影响力的年轻女性领袖宣传这一为顾客量身定制新车的特别企划，为追求完美跑车的潮人们实现梦想。 Jennie参与设计的「梦想之车」用到了PORSCHE经典色彩「迈森蓝」（Meissenblue），色彩饱和度低，色调独特，令人无法抗拒。轮廓、内饰线条等都采用了「迈森蓝」，更有Jennie的独家标志「Jennie Ruby Jane」，金属黑色与浪漫迈森蓝的碰撞打造出了独特的气质。据悉「Taycan 4S Cross Turismo」韩国基础售价为1.54亿（韩币）。



作为BLACKPINK的人气成员，Jennie的各种时尚资源拿到手软，光是「全球大使」的头衔就有好几个，其中不乏含金量超高的Chanel，足以见得她的商业价值了。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻