第一次切实感受到李栋旭的真实年纪，他已经42岁了！这个行为真的有大叔味道XD

从来没有如此真实地感受过李栋旭的中年叔味（误）！

说起韩娱圈的逆龄男神，今年已经42岁的李栋旭绝对算一个。 生活超级自律的他无论是颜值还是身材都令人艳羡，「地球最白肉体」、有型的巧克力腹肌、深邃且骨骼分明的五官，散发著男性荷尔蒙的同时也极具魅惑感，得天独厚的优势另李栋旭即使已经年过40也依旧迷倒一大波20代粉丝，总之年轻女生们从未觉得自己和李栋旭之间有年龄差距，他不是「阿泽西」而是「欧巴」。



然而，最近李栋旭完美打破了粉丝们的这一「梦境」，让大家第一次对他的真实年龄有了切实的感受。 李栋旭回复粉丝说的没有图做封面时，晒出了两张盛开的玫红色玫瑰花，无任何修图痕迹，原生态展现，关键是他本人还觉得「玫瑰实在是太美了」！真实再现了什么叫「毫无技巧，全靠真情实感」！粉丝收到图，心情很复杂（小编看完，心情也很复杂！）



얘들아 이동욱 오빠가 찍은 장미 좀 같이 볼래? 장미 너무 이쁘길래 찍었다는데…하 길에서 장미 발견하고 너무 예뻐서 사진 찍는 이동욱 상상하니까 내 귀가 너무 뜨거워진다… pic.twitter.com/rkVZtCq3JV — 김룽지 (@inexistent_one) September 30, 2022

哈哈哈哈哈哈，相关照片火速在网路上传播开来，也引得大批网友讨论，大家调侃：「终於有点40岁大叔的味道了」、「大叔审美」、「和我妈的审美一模一样」、「别人：我虽然年纪大但我心态年轻。 李栋旭：我虽然年纪大，但我脸年轻」、「拍照毫无技巧可言」、「阿泽西可能搞错了，这是月季，不是玫瑰哦」等。

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