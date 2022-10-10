《艺人经纪人生存记》李瑞镇：「第1集特别出演的演员和我私下关系很好，但这是首次一起拍戏！」

大家猜得到李瑞镇说的是哪位演员吗？

tvN 新水木剧（周三、四播出）《艺人经纪人生存记》翻拍自法国人气喜剧《找我经纪人》。以演艺圈经纪人为主人公，描述经纪人和大明星之间激烈和孤军奋战的故事。虽然和大韩民国最棒的明星们工作时是「职业经纪人」，但是在自己的人生中却是「菜鸟」般的人，他们的工作、爱情、欲望将通过大型演艺经纪公司Method娱乐爲背景真实地展开。预计接档《月水金火木土》於下月（11月）7日首播。

tvN翻拍的版本将开发适合韩国民情的剧集，特别是每一集都有全新登场的「明星」，让电视剧更加闪耀。主演由李瑞镇、郭善英、徐贤宇、朱玄英担任，为剧中角色注入能量。

主演们於采访中提到关於「特别出演」的演员们的讯息，短短50秒提到5位演员，比较具体的有：特别出演第1集的演员，和李瑞镇私下的关系很好，但一起演戏还是第一次；而某位特别出演的演员曾和朱玄英合作过，两个人皆燃烧热情，非常期待。

官方陆续公开剧照：李瑞镇饰演「马泰吴」，Method娱乐的总理事。毕业於名牌大学经营系的经纪人，虽然具备绅士和知性，但为了实现自己想要的东西，不惜一切手段；郭善英饰演「千在仁」，第14年次的经纪人。从现场经纪人一路升迁到组长的位置，是好胜心很强的工作狂，作为经纪人的自豪感很强。目标确定后，不分先后地扑上去，因此时常与泰吴发生冲突。

预告影片里，也可以看到经纪人们不停地与时间赛跑，职场如战场。「为了我的演员们，什么都可以做」，期待这部描写演艺圈生存故事的作品！

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