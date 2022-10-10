相似程度过高？泰国网红被质疑刻意模仿BLACKPINK Rosé，引起网友热议：不是刻意学的吗？还误以为是本人

从网友转贴后讨论热度未减！

BLACKPINK风潮已经袭向全球！女孩们的气势、魅力及美貌无一不让各界沉迷，也是许多人追捧的对象。但最近却有网红因为模仿的行为，被批评学得太过火而引起争议！



不只有亮丽的外貌，Rosé的歌唱实力、舞台魅力皆不再话下，先前发行的solo单曲《On the ground》mv一公开，马上破4000万观看数、创下世界纪录、夺下多个排行榜冠军！独特风格也被多个时尚品牌相中，更成为YSL Beauty品牌大使，为高级品牌塑造帅甜女孩味。



近日一位泰国网红因外貌过於相似Rosé而引起热议，从她的个人界面看来，衣著、发型到神韵，都让网友直呼：很难不联想到Rosé！大家更特别提到她的金发和头发分线，都让人以为是没化妆的Rosé，甚至连手势都很像。因为这明显的模仿行为，让网友议论纷纷。



얘들아 로제공이도 나타났다 pic.twitter.com/xriJ2PNzhd — 복슝아 수인 봉봉이 (@nereren29) September 18, 2022

网友转贴后，这个消息也持续发酵至今，部分人认为模仿得太刻意，引起了反感。大家对比两人后觉得像吗？



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