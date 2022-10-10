《藝人經紀人生存記》李瑞鎮：「第1集特別出演的演員和我私下關係很好，但這是首次一起拍戲！」

大家猜得到李瑞鎮說的是哪位演員嗎？

tvN 新水木劇（週三、四播出）《藝人經紀人生存記》翻拍自法國人氣喜劇《找我經紀人》。以演藝圈經紀人為主人公，描述經紀人和大明星之間激烈和孤軍奮戰的故事。雖然和大韓民國最棒的明星們工作時是「職業經紀人」，但是在自己的人生中卻是「菜鳥」般的人，他們的工作、愛情、慾望將通過大型演藝經紀公司Method娛樂爲背景真實地展開。預計接檔《月水金火木土》於下月（11月）7日首播。

tvN翻拍的版本將開發適合韓國民情的劇集，特別是每一集都有全新登場的「明星」，讓電視劇更加閃耀。主演由李瑞鎮、郭善英、徐賢宇、朱玄英擔任，為劇中角色注入能量。

主演們於採訪中提到關於「特別出演」的演員們的訊息，短短50秒提到5位演員，比較具體的有：特別出演第1集的演員，和李瑞鎮私下的關係很好，但一起演戲還是第一次；而某位特別出演的演員曾和朱玄英合作過，兩個人皆燃燒熱情，非常期待。

官方陸續公開劇照：李瑞鎮飾演「馬泰吳」，Method娛樂的總理事。畢業於名牌大學經營系的經紀人，雖然具備紳士和知性，但為了實現自己想要的東西，不惜一切手段；郭善英飾演「千在仁」，第14年次的經紀人。從現場經紀人一路升遷到組長的位置，是好勝心很強的工作狂，作為經紀人的自豪感很强。目標確定後，不分先後地撲上去，因此時常與泰吳發生衝突。

預告影片裡，也可以看到經紀人們不停地與時間賽跑，職場如戰場。「為了我的演員們，什麼都可以做」，期待這部描寫演藝圈生存故事的作品！

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