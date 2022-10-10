刘在锡出道32年来首次声明：除了信件将不再接收粉丝礼物，使部分粉丝不满，贴文引起广大讨论！

大神还是美谈制造机的～

韩国国民MC刘在锡，是演艺界大人物，主持的节目包括《Running Man》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什么好呢》等，皆有极佳口碑。除了是节目收视保证，在圈内也广结好人缘、经常提携后辈，还是美谈制造机，热心公益的他经常捐出巨款、回馈社会，正面形象极受观众欢迎。



承载大众的喜爱及支持，刘在锡在综艺人品牌评价中常居高位，甚至连许好几个月夺下冠军宝座。



最近刘在锡所属经纪公司Antenna在官方社群发布声明，表示感谢粉丝一直以来的支持，但是粉丝们传递鼓励的话语已经足够，将停止接收信件以外的礼物，并感谢大家长久的支持，希望大家能谅解公司的决定。



贴文发布后引起轩然大波，有粉丝不悦的表示，公司为何要阻挡粉丝与刘在锡的沟通管道？突然发出这样的声明使他们感到不满。然而也有粉丝表示可以理解，认为明星也没有义务需要接收粉丝所有的礼物，不明白怎会有人对此感到不舒服。





即使出道多年、事业成绩亮眼，但刘在锡作风低调、常私下行善，除了持续捐献金钱、还曾经提供心脏病患手术治疗费用。为人谦虚的他也总在节目上向粉丝表达谢意，不愧是国民最爱的艺人。最近带来新节目《韩星地带：逃脱任务》，搭档李光洙、俞利制造超多爆笑亮点，继续支持刘在锡的粉丝们都看了吗？



＃刘在锡 经纪公司＃Antenna 发布声明引起热议！公司表示：感谢粉丝心意，但不再接受除了信件以外的礼物，让部分粉丝不满！你怎么看？

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