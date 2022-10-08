【K社韩文小百科】韩国知名网红国外街头遇K-POP迷妹，却假扮中国人：不能因为我的颜值打破他们对韩国的幻想

知名旅游、吃播YouTuber郭Tube在国外隐瞒国籍一事被挖出，引发热议。

郭Tube之前公开过一段名为「我参加了亚塞拜然K-POP舞蹈聚会」的影片，最近相关内容再次在网路上火起来，重新受到了关注。

来到亚塞拜然市内一个公园的郭Tube与参加K-POP聚会的当地女生聊天，此时有年轻人过来询问了英俊的郭Tube拍摄工作人员的IG帐号。 於是郭Tube代替拍对方拿著相机，还遗憾地表示：「我也有IG啊，怎么都不问我呢。 」 之后，朝演出舞台方向走去的郭Tube又说：「我就坐在在观众席角落里观看，不能因为我的颜值打破大家对孕育出K-POP的韩国的幻想。 我从现在开始要假装自己是中国人。 」 拍摄的工作人员反问：「那为什么要抛弃自己国家」，郭Tube回答：「不是我抛弃，而是作为韩国人，感到很抱歉。 」



相关影片重新引发了关注和热议，被韩国网友评论：「有点心疼」、「可能只是开玩笑，但是能感受到很爱韩国」、「为了不让K-POP的幻想破灭」。 而这段内容同样被中国的网民看到，大家反驳：「为何要冒充中国人呢，你是有多自卑」、「之前有韩国女生在泰国做错事谎称是中国人，被当场戳穿，真丢人」、「自卑的人才会在国外冒充他国人」、「真不要脸」等。



据郭Tube自爆他在国外旅行时经常被误认为是中国人，后来去俄罗斯之前就特意制作了一件T恤，上面印著「我来自韩国，不是中国人」。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻