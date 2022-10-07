神童看到益智猜谜游戏里的SJ图片时，表情超搞笑：13个人，就我不一样XD

Super Junior因为有了神童的「庞大」存在，而非常好认！

神童在队内是一个特别的存在，从SJ出道开始他就因为身材不如其他成员高挑瘦削而被诟病，但真正认识到他的舞技之后，没有人不被他折服，绝对是一个「灵活的胖子」。 前几年神童又积极减肥，瘦下去的他颜值直逼东海（笑），还被粉丝调侃队内颜值排名要重新改变了。



顺利瘦身31kg之后，神童做客了广播节目，和主持人张圣圭畅聊。 而最近相关影片再次被翻出，因为神童的表情太搞笑而重回热搜。 节目中，神童提到了前几年风靡的游戏《Catch Mind》，这是一款益智猜谜游戏，A画出图之后让其他人猜，看谁先猜对。



神童说到曾经有人用线条画画了Super Junior 13人，其中12人都是细长的线条，最后一个人画得胖胖的，让人一下子就猜到了是SJ。 接著节目组亮出了相关图片，神童看了一眼之后先是说「哎哟，好伤心哦」，之后脸色变得严肃起来，不知道他此时的内心OS是否是「13个人，就我不一样」，哈哈哈哈哈哈哈哈！！



之前「毕加索」东海也画过成员们的肖像，由於画风过於抽象，被艺声吐槽根本分不清谁是谁，只有神童指了指画中胖乎乎的人形表示：「这肯定是我！」



神童啊，SJ不能没有你！

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