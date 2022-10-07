見證友情的時刻！瑟琪新歌一出Jisoo發文力挺、Wendy戴眼罩也要現身！迅速橫掃各國排行榜

好友都超讓人感動的！

從solo消息釋出後，大家都超期待看到瑟琪新作完整體，而如今終於等到了！一上架就登上iTunes 30國排行榜、首日還賣出超好成績刷新紀錄，甚至登上《Rolling Stone Magazine》專訪！來自粉絲及各界的熱烈支持回響，相信對瑟琪而言也是個肯定！



當時預告一出，磅礡的場景和帥氣的現身都讓粉絲超驚豔，其中塑造恐怖詭譎的氛圍、搭配瑟琪出色的演技，無一不讓人驚呼：太特別了，好新鮮！如今MV上架，果真不負眾望，帶給大家嶄新的視覺體驗！



MV一出時不只粉絲激動轉傳，連後輩NCT成員泰容、道英都在個人社群分享～



不僅如此，好友BLACKPINK成員Jisoo也來參一咖！雖然自己行程已經忙翻天，還是不忘為好友加油打氣，有Jisoo這個朋友超幸福～



同團成員Wendy雖然身體抱恙，為了瑟琪還是一起合照宣傳，Red Velvet的團魂不滅、還超感人！團體錄製專輯時，兩人也是形影不離超膩歪～這次瑟琪solo，Wendy即使身體不舒服還是現身為瑟琪加油，大狗狗性格可愛又溫暖～



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