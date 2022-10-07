《机智医生生活》柳演锡＋《女神降临》文佳煐＝《爱情的理解》预告引发高度共鸣的浪漫恋情

JTBC即将於今年底之前推出的新水木电视剧《爱情的理解》，描述站在各自不同利害关系上的男女，他们相遇后才理解了爱情真正的意义。由《机智医生生活》中温柔安政源医师柳演锡主演，搭档《女神降临》中的任朱静文佳煐，令人期待。

《爱情的理解》描述对於「爱情」这种情感抱持著各自的视角与想法的男女，同在一家银行相遇，展开了相当写实的恋爱故事。总是给人暖男贴心感的演员柳演锡，可爱俏皮的文佳煐，《五月的青春》中的琴世禄，以及《喜欢的话请响铃》的郑家蓝，四人中细腻的感情线，相当贴近现实，想必能引法观众们的高度共鸣。



柳演锡所饰演的角色「河尚秀」，名字的谐音也可解读为「常数」之意，意指无论在什么样的状况下也希望能够维持一定的生活品质的平凡生活人物，他相信不被动摇的生活就是所谓的幸福，对他来说只要出现变数，风平浪静的日常生活就会掀起波涛。平稳无事的生活突然被爱情这个变数介入，对他的日常将造成什么样的影响？



与追求安稳爱情的河尚秀完全不同，文佳煐则饰演认为爱情很可能在一瞬间崩塌的「安秀英」一角，在不幸的环境中守护自己想要的东西，活在现实忙碌生活的安秀英，因为某天突然出现一位向自己走近的男子，而感到心动，究竟这样的心动爱情，会让始终不相信爱情的安秀英发生什么样的变化呢？



琴世禄则是饰演天生金汤匙，一出生就具备了优渥生活的「朴美京」，她有著明确的想法与毫不畏惧的前进本能，一定要与「做自己」的人结为朋友，她从不吝於付出，但她也有不如意的缘分，是否对她的个性会造成影响呢？怀抱著成功的梦想与希望而活的警察公务员应试生「郑钟贤」由郑家蓝饰演，总是认真努力做到最好，希望能与懂得爱自己的人交朋友，不放弃希望正面积极生活著，他能遇见心目中理想的爱情吗？



四位男女的爱情线相当令人期待，今年冬天JTBC将播出暖暖的《爱情的理解》，让观众们度过温暖的岁末。

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