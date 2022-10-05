难得的一面？安孝燮PO出健身自拍，简单一行字就让粉丝超激动！

大家看完别太激动！！

从2017年以来，安孝燮就以演技在戏剧界发光发热，累积了多部作品，先前所主演的《浪漫医生金师傅2》不只创下超高收视，还荣获《百想艺术大赏》的新人奖。今年和金世正合演《社内相亲》，在里面饰演霸气社长姜泰武一角，因两人 CP 感超合而大受欢迎，让他知名度又再度上升到新高点。



最近安孝燮在个人IG上曝光近期状态，表示自己天天健身，附上在健身房的自拍，结果让网友都陷入疯狂。鲜少表现出这一面的他，难得让粉丝得以窥视他的日常生活，穿著无袖充分展现壮硕肌肉，粉丝对於这一张意外又男地的照片都难以掩饰激动之情～还问说：大家都有看到了吗？有福同享XD



推特上一直见到大家转传 XD 粉丝都很热心呢！



以拥有剧抛脸著名的安孝燮，每演一部剧就以崭新的形象出现在观众面前，甚至还被评论：每次看到他都会忘记他是谁！不只如此，他还会为不同戏剧学习新技能，是个多才多艺的全能男！学过骑马、赛艇、连吉他也OK，特别擅长运动类，例如足球、网球等等。



在《社内相亲》结束之后，大家都对安孝燮未来动向十分关注，已敲定他将出演韩版《想见你》——《在你的时间里》的男主角李子维，好期待安孝燮会如何诠释，到时开播后依定又将引发一阵热潮～



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