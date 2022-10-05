《政客诚实中2》罗美兰华丽回归在韩口碑延烧中！观众大赞「笑到颧骨痛」台湾10月7日爆笑上映

年度爆笑巨献《政客诚实中2》9月底在韩上映后口碑持续延烧中，延续第一集的剧情，获得华丽的回归政界机会的前国会议员朱尚淑（罗美兰饰），和他的秘书朴熙哲（金武烈饰）竟都意外变得不能说谎，成为「诚实的嘴皮子」搭档，让情况变得更加混乱，一发不可收拾！10月7日也将在台上映。

罗美兰透过《请回答1988》、《国际市场：半世纪的诺言》、《喜马拉雅：返家之路》、《末代公主》、《霹雳娇锋》等作，展现多元丰富的戏路，甚至以喜剧作品《政客诚实中》，一举拿下青龙影后！罗美兰在近期宣传访谈中也提到，很感谢《分手的决心》朴赞郁导演让她在电影界就此崭露头角！当年罗美兰在朴赞郁导演经典作《亲切的金子》中令人印象深刻的演出，让她从此打开试镜运气，后来还通过9成的作品甄选会，顺利获得角色。



尹斗俊在《政客诚实中2》首次挑战恶角，饰演建设公司代表「姜延俊」一角，颠覆自己过去的「正直青年」形象，导演也大赞他总是在拍摄完相当关心自己的表现，对演戏也充满了热情。罗美兰也大赞跟尹斗俊对戏让她非常放心，认为他对角色总是非常尽责，也打趣地抱怨自己跟尹斗俊应该加戏！演员金武烈过去以《萝莉塔：情陷谬思》、《延坪海战》、《极恶对决》、《诡妹》等作，展现阴沉强烈的形象，后来他藉由《政客诚实中》里的国会议员秘书市长角色，展现逗趣幽默的一面，让大家看见他也非常能够搞笑，而这次他在续作《政客诚实中2》中，则意外和罗美兰一起陷入只能说实话的窘境。



金武烈表示：「我会再参演《政客诚实中2》的理由之一，就是能再和罗美兰前辈合作，真的很开心能参演续作，罗美兰前辈的喜剧演技真的是名不虚传，独一无二！」金武烈还透露自己在收到续作剧本时就像之前收到前作时一样开心，他说：「续作更加新颖爆笑！听说『笑』对呼吸道很好，现在这时期，呼吸道的健康十分重要，《政客诚实中2》会对大家的呼吸道健康负起责任，请大家多多期待！」《以吾之名》尹敬浩在《政客诚实中2》中续演罗美兰丈夫角色，对於二度合作的金武烈，尹敬浩幽默地爆料：「这次金武烈双眼都冒著火光看大家演戏，有时会对我们说：『太夸张了』、『这样不有趣』等意见，真实展现他『诚实的嘴皮子』的一面，让演员同事们都提起精神了！」这反而令金武烈听了感到十分慌张，没想到让尹敬浩有这样的感觉！《政客诚实中2》本周五10月7日即将在台上映！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻