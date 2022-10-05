超级亲民！小女孩在机场跑向Jennie要合照她一口答应，回答粉丝问题还冒出可爱奶音♥

Jennie亲民又宠粉谁不爱～

最近骇客事件让 BLACKPINK 成员 Jennie 被推上风口浪尖，处境让网友都很心疼，一度担心她的状态会不会因此受影响，幸好公司后来采取行动，表示将以强硬法律措施，才让粉丝稍稍放心，希望可以有最好的解法。



虽然现下有许多问题尚待解决，Jennie仍未停下忙碌的脚步。日前飞往巴黎参加时装周的她，在机场有许多粉丝前来温情送机，一身Chanel黑格纹大衣看起来典雅端庄，和舞台上火辣风格落差甚大，即便如此还是非常适合Jennie，连高级时装也能轻易驾驭！



即便行程忙碌紧迫，Jennie还是十分宠粉。有位小女孩跑向Jennie，询问能不能合照，她也欣然答应接受女孩的请求，Jennie真的好善良好亲民，谁不入坑呢～



在步入机场后，粉丝依然依依不舍在旁问Jennie问题，她也亲切地回答，还出现她的招牌奶笑～登机前也不忘回头鞠躬，跟过去的她一样！看到Jennie状态转好，粉丝应该也放心不少～希望Jennie可以快快乐乐！



甚至还被发现把粉丝的礼物直接别在包包旁，将 Blink 的心意一同带去巴黎了。



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