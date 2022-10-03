《喜欢的话请响铃》番外篇？男角宋江、郑家蓝戏外变好友，最近还一同骑单车

照片看起来玩得很开心～

大势演员宋江前途一片看好，2019年主演Netflix漫画改编的戏剧《喜欢的话请响铃》，爆红之后又出演同由Netflix出品的300亿大作《Sweet Home》，之后又有《如蝶翩翩》、《气象厅的人们》作品，在《无法抗拒的他》中和韩韶禧搭档，两人火花不断，接连透过几部Netflix作品翻红，年仅26岁就已累积不少作品，许多知名品牌代言也随之而来。



《喜欢的话请响铃》剧中，因恋爱铃APP而引爆话题，如果有喜欢自己的人出现在半径10公尺内，手机的恋爱铃就会响起。剧情设定新鲜，在2019年成为大热韩剧，受欢迎的程度也让Netflix在2021年推出第二季。



宋江和同剧男演员郑家蓝在戏剧结束后没有断联，还成为了好朋友，最近他在个人IG上分享两人照片，原来他们最近见了面一起骑单车，共度一段悠闲时光，让粉丝留言说原本在剧中是竞争关系，结果现在变成无敌好友了，超级可爱。



宋江成为美妆品牌BOBBI BROWN代言人后，广告一出马上造成一阵旋风，不只多才多艺，连脸蛋也如此完美，完全是撕漫男呀。



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻