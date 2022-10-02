当被问到「这又不是你的本业，为什么要这么认真」时，KEY的回答令人赞叹：「就是这样才会成功！」

KEY的态度真的很值得学习呢！

SHINee成员KEY有著「万能钥匙」的称号，近几年也活跃於MBC《我独自生活》，向大众展现日常生活，还频频登上新闻版面，足足有5次！虽然常常出现在新闻上，却一次都没有出演过新闻，於是他收到出演MBC新闻的邀请，并全力以赴地准备著。

可以感受到KEY紧张的情绪，但他把握每分每秒、努力练习。播报新闻的期间脸上渐渐失去血色，但也表示他很看重这个行程，才会有如此的反应吧！在萤幕前的「彩虹会员」们，也忍不住为正在播报新闻的KEY加油。







KEY提到，如果有人问他：「明明主播不是你的本业，为什么还要拼命做好？」他表示，其实「换位思考」，如果有不是专业歌手的人出演音乐节目，现场乱七八糟、歌词也都唱错，半玩笑、半嬉闹地表演的话，看的人心里会不舒服吧？他就有这种感觉，因为大家都在努力，所以也要用尽自己的全力。

看到KEY这一席话，让不少网友表示：「果然是很有概念的偶像！」、「就是这样才会成功啊」、「作任何事情都竭尽全力、无论是不是本业都予以尊重，又从KEY老师身上学到一课了！」等。

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