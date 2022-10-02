韩国疯〈New Thing〉舞蹈挑战，最新Super Junior银赫cover大受赞许！「干净俐落」「从容却有力」

不愧是我们舞蹈机器自体发光宝石美男李赫宰！

街舞竞赛节目《Street Man Fighter》（街头男战士）近期掀起了〈New Thing〉舞蹈挑战，最新挑战者为 Super Junior银赫，影片一发布就引发热烈讨论。



〈New Thing〉为ZICO所创作，作为《Street Man Fighter》任务曲目，在加上了舞团We Dem Boyz团长Vata的编舞之后，随即爆红引来K-POP界一波舞蹈挑战。不仅原唱ZICO，节目主持人姜丹尼尔、SEVENTEEN Hoshi、NCT DREAM 志晟、TXT然竣、NCT Mark、ASTRO 文彬与产贺、ITZY 礼智与留真……许多男女爱豆甚至是《Street Woman Fighter》（街头女战士）舞者也都加入cover风潮。

▼包括Vata在内的《Street Man Fighter》团长们演绎〈New Thing〉





最新的挑战不是别人，就是《Street Man Fighter》评审Super Junior银赫，他昨（1）日透过SUPER JUNIOR官方YouTube上传影片，截至目前已吸引11万人观看、近1500则留言，影片也被转发至Theqoo论坛获500多则留言登上热门。



留言里尽是好评，不外乎「跳得真好」、「干净俐落」，大多认为银赫跳起来感觉很轻松，但又会觉得每个动作与步伐都蕴含力道，其他留言包括「不愧是舞蹈机器」、「实力就是实力」、「说三道四评审资格的人很多，所以来示范了」，甚至夸赞这是目前为止看过最好的cover。

银赫的Super Junior队友也相挺，神童在IG限时动态转发影片并称赞：「果然跳得很好呢New Thing！！」，厉旭也在Twitter转发并写道：「因为停播所以要艰难的等待一周ㅠ 有这样的影片ㅠ 真棒！果然是 #街男战 #NewThingChallenge #银赫 #SuperJunior」



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