这两位「律师」一个救了SBS、一个火了ENA！《千元律师》EP4提到：「《Stove League》非常有趣，怎么不出第2季啊」

希望南宫珉和朴恩斌可以再合作！《千元律师》里提到《Stove League》第2季，这个起承转合真的太妙了～（笑）

南宫珉近期以《千元律师》回归小萤幕，有著「收视率保证」的他再次证明自己的号召力。该部作品首播便以8.1%刷新今年（2022年）SBS金土档（周五、六播出）最高收视率，第3集收视率更狂飙至12.9%，稳坐收视冠军。这也成为今年SBS目前为止播出的所有迷你剧中，收视率最高的作品。网友们纷纷表示：「《千元律师》救了SBS啊！」

南宫珉在《千元律师》里饰演「千智勋」律师，今年也有另外一位律师很红，那就是由朴恩斌在《非常律师禹英禑》饰演的「禹英禑」律师！《非常律师禹英禑》在「无名小台」ENA播出，首播收视率为0.9%，第1集播出后引发广大回响。随著口碑发酵，韩国观众纷纷寻找「ENA」用电视观看，大结局收视率来到17.5%，被封为「ENA开台功臣」。

而南宫珉、朴恩斌两位演员，其实在2019年底合作过另一部SBS热门剧集《Stove League》，打破体育电视剧难以成功的不成文规则，大结局收视率来到19.1%，还找来李帝勋、PENGSOO特别出演，让不少观众期待有第2季。

在昨晚（1日）播出的《千元律师》第4集中，千智勋（南宫珉 饰）与白玛丽（金智恩 饰）展开问答：「姓白的都有哪些人？」白种元、白智荣、白润植…还有白胜秀！这个白胜秀不是别人，就是南宫珉在《Stove League》饰演的「白团长」！

千智勋问：「你看了《Stove League》吗？」白玛丽回答：「那是当然～」千智勋喃喃自语：「挺有趣的，不知道为什么还不出第2季？」白玛丽表示：「律师你也不知道（原因）吗？」千智勋摇摇头：「不知道。」

看到这一段，不少剧迷表示：「有生之年能看到《Stove League 2》吗？」、「这个穿插真的太妙了！」、「不是第2季也可以，南宫珉和朴恩斌再合作一部品吧～」等。

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