這兩位「律師」一個救了SBS、一個火了ENA！《千元律師》EP4提到：「《Stove League》非常有趣，怎麼不出第2季啊」

希望南宮珉和朴恩斌可以再合作！《千元律師》裡提到《Stove League》第2季，這個起承轉合真的太妙了～（笑）

南宮珉近期以《千元律師》回歸小螢幕，有著「收視率保證」的他再次證明自己的號召力。該部作品首播便以8.1%刷新今年（2022年）SBS金土檔（週五、六播出）最高收視率，第3集收視率更狂飆至12.9%，穩坐收視冠軍。這也成為今年SBS目前為止播出的所有迷你劇中，收視率最高的作品。網友們紛紛表示：「《千元律師》救了SBS啊！」

南宮珉在《千元律師》裡飾演「千智勳」律師，今年也有另外一位律師很紅，那就是由朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演的「禹英禑」律師！《非常律師禹英禑》在「無名小臺」ENA播出，首播收視率為0.9%，第1集播出後引發廣大迴響。隨著口碑發酵，韓國觀眾紛紛尋找「ENA」用電視觀看，大結局收視率來到17.5%，被封為「ENA開臺功臣」。

而南宮珉、朴恩斌兩位演員，其實在2019年底合作過另一部SBS熱門劇集《Stove League》，打破體育電視劇難以成功的不成文規則，大結局收視率來到19.1%，還找來李帝勳、PENGSOO特別出演，讓不少觀眾期待有第2季。

在昨晚（1日）播出的《千元律師》第4集中，千智勳（南宮珉 飾）與白瑪麗（金智恩 飾）展開問答：「姓白的都有哪些人？」白種元、白智榮、白潤植…還有白勝秀！這個白勝秀不是別人，就是南宮珉在《Stove League》飾演的「白團長」！

千智勳問：「妳看了《Stove League》嗎？」白瑪麗回答：「那是當然～」千智勳喃喃自語：「挺有趣的，不知道為什麼還不出第2季？」白瑪麗表示：「律師你也不知道（原因）嗎？」千智勳搖搖頭：「不知道。」

看到這一段，不少劇迷表示：「有生之年能看到《Stove League 2》嗎？」、「這個穿插真的太妙了！」、「不是第2季也可以，南宮珉和朴恩斌再合作一部品吧～」等。

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