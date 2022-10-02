朴恩斌出演《刘QUIZ》、《禹英禑》TEAM来应援！「身体里有元老级的演员、是我们当中最不搞笑的」

等等，到了河允景的顺序变得好感人…「希望你未来也有很多温暖的事情」（哭）

tvN招牌综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》由刘在锡与曹世镐共同主持，7月中旬宣布「放暑假」，进入三个月的停播并重新整顿。终於，《刘QUIZ》将在下周三（5日）回来了！回归后的《刘QUIZ》首期嘉宾为朴恩斌，今年（2022年）凭《非常律师禹英禑》创事业巅峰的她，将在节目里分享苦恼，以及对「禹英禑」的真心。

节目组公开预告影片。刘在锡提到，具教焕曾说过拍摄现场就像「朴恩斌军校」一样，让朴恩斌忍不住笑了出来。她说明：「演员们热热闹闹、有说有笑的时候，我就会说：『集中！』」。究竟，真实情况如何呢？邀请《禹英禑》TEAM来解答！

姜其永表示，朴恩斌的身体里有「元老级」的演员。童星出身的她有著25年的演技经历，朴恩斌前辈一句严厉的指导可以让自己打起精神；朱钟赫则说，当自己没有打起精神的时候，朴恩斌会说：「打起精神来！你要这样吗？」是演员们中最不搞笑的。

顺序到了河允景，与前面两位的风格不同，她真挚地回答：「恩斌对我而言是春日暖阳般的同事，希望恩斌未来也有很多温暖的事情。」不禁让人想到，在电视剧里，朴恩斌饰演的「禹英禑」称河允景饰演的「崔秀妍」为「春日暖阳」。不只演员自己默默流泪，播出当时也令不少观众「泪奔」。

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