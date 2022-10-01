李国主暖心美谈被网友曝光：工作中偶遇病饿母子，悄悄派人送去炸鸡和药品

近日有网友在李国主综艺节目的影片下留言，首次透露了她多年前不为人知的暖心举动。

MBC综艺《全知干预视角》在YouTube频道公开节目片段后，一名网友在李国主出演的影片留言区分享了一则轶事。 网友说：「国主努那真的太善良ᅲᅲ不知还记不记得我，很久以前拍《请给一顿饭Show》时来过我家，当时我妈妈因病卧床，我和弟弟太小还不会做饭，也没有钱，饿了一整天。」

「摄制组离开后一段时间，努那因为录制工作不能过来，所以拜托经纪人给妈妈送来粥和感冒药、给我和弟弟送来炸鸡和便当，真的非常非常感谢ᅲᅲ过了很久也无法忘记，越来越为当时的事感到感恩。」



李国主2019年3月和谐星安英美一起在金浦市某韩屋村录制了《全知干预视角》，原来顺利拍摄前还有这一段故事，很多网友都被李国主的温暖打动：「好温暖啊」、「李国主真的很照顾身边人」、「好感动，下班路上看著这个就哭了ᅲᅲ」、「一起工作过的人全都对她称赞有加，足以见得人性」。



李国主这期《全知干预视角》也很好看，做煎蛋和炒饭时经纪人一直忧心忡忡地说：「会不会有点太多了？ 适可而止吧！」，但做好后又忍不住一起吃得很开心XD没想到一道简单的炒饭也有这么多乐趣，棚里的梁世炯和全炫茂也忍不住说：「三百米外都闻到香味了！」、「附近的学生无法读书啦！」以李国主对美食的天赋和实力，如果在学校附近开餐厅一定会大发吧！



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