[分集剧情]《Good Job》俞利的恶梦是命案现场！与丁一宇联手制伏真凶圆满收场（EP11－12完）

[有雷]《Good Job》最终回也如观众们所想的上演了完美结局，前面十集丁一宇与俞利稍嫌不足的Love Line也全在这两集补足该撒的糖，迎来美好结局。始终跟随在姜副会长身边的金南奎身分并不单纯，偏激的心理使他犯下错误，最终也交由法律制裁。

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《Good Job》会长殷善宇（丁一宇饰）发现姜副会长似乎畏罪而仰药自尽并留下遗书，观察现场后感到事情并不单纯，因此委托警方调查，也同时搜查20年前有关母亲遇害的真相。金南奎发现事迹败露，大家看来会认为他是副会长资助而能出国读书的幸运孤儿，但善宇却发现了其实金南奎的确是姜副会长的亲生儿子，忠心耿耿的在殷强集团为父亲工作，但始终未获得认同。



世萝（俞利饰）惊觉反覆纠缠著自己的恶梦，其实是当时年纪小小的她所目击的命案现场，她看见明明善宇的妈妈还活著，却被金南奎用大石头往后脑一砸而丧命。虽然已经与善宇展开恋情，世萝却也担心自己的存在会让善宇回忆起伤心的过往，内心有些挣扎，而此时金南奎已经露出真面目，打算对善宇下手，金南奎发现世萝拥有超级视力，惊觉世萝就是当年的目击者，因此绑架了世萝。



善宇依约一个人前往，与金南奎在母亲当时遇害地点扭打，世萝则是身上被绑著炸弹而拘禁在屋内。幸亏世萝自行挣脱，并利用超级视力看见了炸弹内线而成功拆除，善宇忍住愤怒并未将金南奎杀害，选择交给警方。两人终於可以好好交往，善宇也希望延续母亲的爱心，以公司之名义协助对於在育幼院内成长的青年给予协助，使其更能有独立生活的能力。殷善宇的侦探社竟也因此案一炮而红，委托不断，让四人继续帮助大众。



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