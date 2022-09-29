【分集剧情】《说出你的愿望》一场事故三个伤者！泰植委托精灵团队最后的愿望（ep.15）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第15集里，泰植和尹基春纠缠多年的孽缘终於画下句点。

*以下内容包含《说出你的愿望》第15集关键剧情！



一场事故终结孽缘

侨莱假装站在亲父尹基春这一边，谎称已报警、让尹基春放开泰植。 其实侨莱提前跟锡俊约好时间地点，让锡俊趁侨莱抱住尹基春时把他俩一起撞死。 这时泰植驾著急救车突然冲出来、把锡俊的车撞到一边，虽成功阻止了车祸，但两位驾驶都受伤昏迷。 尹基春的手下哲宇不满尹基春看重亲儿子胜过自己，突然将匕首插进尹基春背后。 侨莱留意到亲父受伤，但仍选择留在泰植身边。



泰植经过抢救得以幸存，尹基春则就此西去，两人纠缠几十年的孽缘终於告一段落。

俊京的理解和放手

俊京后悔害惨锡俊，也因此明白了侨莱一直深受愧疚感的折磨有多痛苦。 俊京并不真的想死，之前拚命拉住侨莱只是因为害怕独自一人，如今下决心好好活下去，不管侨莱提出什么要求都愿意照做。 但侨莱没有要求她离开，反而再次温暖地接纳她：「我们做真的家人吧，我当哥哥，你当妹妹。」



锡俊去服刑前和俊京告别，约好出狱后一起去吃好吃的。 俊京看著锡俊留给她的糖果，想起在孤儿院时锡俊也是这样塞糖果给她，百感交集。



泰植的最后愿望

泰植回到临终关怀医院度过最后的时光，侨莱和妍珠也每天都在这里工作生活。 泰植等大家都离开后说出他真正的最后愿望，请瑞珍向精灵团队转达。



下集预告里，泰植交给侨莱一个信封，表示有些事现在终於可以说出来。 最后一幕泰植和侨莱又回到海边，泰植说抱歉让大家麻烦了，侨莱看著坐在轮椅里的他，露出欣慰又不舍的笑容。 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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