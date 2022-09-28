《冻死的爱》人物海报与剧照大全！李多熙&崔始源吃鸡爪场面最可爱，前男友出现最紧张

始源表情骤变也太可怕了吧～还是鸡爪手手可爱^^

李多熙与崔始源主演的爱情剧《冻死的爱》将在下周首播，官方陆陆续续释出了两款人物海报，以及多款包含配角在内的剧照。

《冻死的爱》讲述一对20年异性好友，以恋爱真人秀（或称恋爱综艺、恋综）制作人（PD）与出演者的身分相遇后，意外对彼此有了感觉的恋爱故事。导演为执导《一起吃饭吧》二三季以及《独酒男女》的崔奎植，编剧为《很便宜，千里马超市》金率智。



李多熙饰演资历10的年电视台综艺局PD「具夏天」，工作和恋爱完全扯不上边，却制作了狗血恋综《爱情的王国》；崔始源饰演对工作与恋爱都很淡然的整形外科医师「朴在勋」，却出演了恋综《爱情的王国》。



具夏天与朴在勋是从高中就熟识的知己，某天突然对彼此动心了！？除了剧照呈现两人共享鸡爪的俏皮模样外，个别的人物海报中，两个人撑著或抱著对方在画面的电视机，各有所思摆著POSE，最显眼的就是那句：「你……心动了？」



其他已公开的剧照中，则透露了各自的交友关系。具夏天执导的《爱情的王国》还有一位主PD姜彩莉（曹秀香 饰），两个人虽然是大学同届也是综艺局同期同事，但10年后的际遇却截然不同，在工作与恋爱上都展开了心理战。



朴在勋和韩智妍（李珠妍 饰）吃著烤肉相亲，两个人眼睛都很有戏，彷佛在警界对方似的，到了咖啡厅倒反转了紧张氛围笑得很自在；具夏天和一名年下男John（朴延宇 饰）暧昧中，男方开著跑车接送，夏天精心打扮对著John展开攻势。



最紧张的场面，可能是具夏天的前男友「金仁宇」（宋钟镐 饰）突然来访了。这天是夏天生日，夏天打扮好出门却撞见金仁宇带著蛋糕与鲜花出现，朴在勋远远的看见了这一切，表情不是很愉悦。



除了以上助演演员曹秀香、李珠妍、朴延宇、宋钟镐剧中形象公开外，AB6IX李大辉亦公开。李大辉饰演综艺局新人PD「金尚佑」，完全是天生的助理PD，是具夏天可靠的助手，是能靠速处理事情的万能角色，不过也有被夏天责骂的时刻。



《冻死的恋爱》将於10月5日周三晚间9点於ENA首播，随著海报剧照渐渐公开，是否增添了你对它的期待度呢？

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