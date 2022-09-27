LE SSERAFIM的Cody把大学校服改造成舞台表演服，令人直呼：很想要一件啊！

看完也好想要一件，可以开放贩售吗？

女团LE SSERAFIM来势汹汹席卷校园！数日前首次登上延世大学舞台表演的她们，超高人气让校园现场挤的水泄不通，一连数首歌曲更是让现场气氛嗨到最高点，应援声超级热烈，简直快把现场掀了！



台下粉丝挥舞萤光棒的画面好美～感觉女孩们的心情因此也很兴奋呢！大家都又叫又跳的～



除了表演之外，LE SSERAFIM这次的表演服也是讨论焦点。原来为了展现学校氛围，成员分别穿上了不同款式的大学校服，将改良后的版本作为此次演出服装，整体看来和谐又亮丽，很有青春校园风格！这样极富创意的登台造型在社群上被疯狂讨论转传。Cody将简单经典的数件大学校服，经过拼接剪裁，打造出富有流行元素的专属大学舞台服，真的超用心的啊！台下学生看到一定很感动！也让人回忆起学生时光了～



作为今年出道的新星女团，LE SSERAFIM一直以来话题不间断，从推出出道作《FEARLESS》后，近日将再以《ANTIFRAGILE》回归歌坛，之前载著专辑卡车的消息被流出后，大家就引颈期盼著她们的回归，这也是LE SSERAFIM首度以五人形式推出的专辑。光是预告就能感觉到新作品的帅气girl crush气息！



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻