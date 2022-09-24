昨晚两部新剧首播！《千元律师》以8.1%刷新今年SBS金土剧最高收视率，《人生胜利组》以5.4%顺利启航、陆星材被赞「演技很好值得追」

南宫珉的号召力直接把前作的低迷收视率救起来；陆星材退伍后首部回归小萤幕的作品就被网友们狂赞：「要颜值有颜值、要演技有演技！」

昨晚（23日）有两部金土剧（周五、六）首播，并引起剧迷们讨论。韩国本土分别通过SBS和MBC两家电视台播出，海外剧迷则可以通过Disney+收看哦！一起追起来～

▲SBS《千元律师》：

剧情描述委托费仅收一千韩元（兑换为新台币约22、23元，兑换为港币约5、6元），但实力却非常强的「千元律师」千智勋，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧。

首播收视率为8.1%，直接刷新今年（2022年）SBS金土剧的最高收视率。因为前作《今日的网漫》收视率十分低迷，不少网友们称赞男主角南宫珉的号召力。日后能否维持住这样的好成绩则要继续观察，因为另外一部新剧来势汹汹！

▲MBC《人生胜利组》：

改编自同名网漫，描述土汤匙出身的少年「李承天」，偶然和在路边摆摊的神秘老婆婆用三万韩元购买能够交换父母的金汤匙，用它到出身富裕的好友「黄泰勇」家中吃三次饭，与其交换身分，成为后天金汤匙的人生冒险故事。

首播收视率为5.4%顺利启航，这是男主角陆星材退伍后首部回归小萤幕的作品。网友们表示剧情节奏快、好奇后续发展，陆星材则是「要颜值有颜值、要演技有演技」，崔元英的人设很有意思等。

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