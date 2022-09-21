[分集剧情]《依法相爱吧》李世荣献吻直球告白惨遭拒绝！傲娇李升基说不爱却又讨抱抱（EP5）

[有雷]《依法相爱吧》上集直接上演了李世荣直接献吻李升基，让大家觉得即将迎来两人恋情的正式开启，没想到李升基心中虽然暗恋李世荣多年却不知如何接受这告白，反倒说出「对你没感觉」拒绝了李世荣。但私下却为她去找都韩建设出气，打了几场架回来讨抱抱，李升基能真实面对内心吗？

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《依法相爱吧》一向直来直往的金宥利（李世荣饰）感受到自己对老友金正浩（李升基饰）有著心动的感觉，情不自禁直接献吻告白「想和你成为家人以外的关系」，连正浩去中医治疗落枕她也狂告白，但正浩却对於这直球告白显得措手不及，明明暗恋宥利已久，却似乎对於正式交往还有些怯步。



宥利为了拯救更多受虐孩童，前往公务机关理论，批评对方审理过程有瑕疵，闹出不少风波。但宥利了解公务人员的难处之后，发现这些问题需要全社会共同努力，甚至挹注资金扩编人力，补助寄养家庭等，她更上电视台发声，让电视机前的正浩也为她发出的正义不平之鸣笑了起来。



宥利的Law Café开始门庭若市，又迎来新的客户。一位平凡的家政帮佣，受到雇主男主人骚扰强吻，而以滚烫的汤锅自保而造成两人都受伤，雇主甚至告她伤害罪。宥利与正浩毫不犹豫帮她申冤，主张受到骚扰的家政妇无罪，正浩还以其人之道还治其人之身，作势强吻男主人，让他感受一下被骚扰的感觉，并重申「只要对方不愿意，就不是追求而是犯罪」。



想不到这句话却引来了宥利的反思，她想起自己也在金正浩不情愿的状态下强吻对方两次，还担心熟知法律的正浩会因此与她对簿公堂，心烦之下喝到断片，又只好被正浩收留。她一一回想自己前晚的脱序行为，又是向正浩下跪求他别提告，又是大闹还呕吐，正浩一边帮她洗衣服还被她整，宥利越想越觉得自己实在太丢脸，也告诉正浩虽然告白被他拒绝了，但还会再努力。



正浩其实暗中调查都韩建设与父亲的关联，同时还找上都韩建设的代表李片雄（赵汉哲饰）算帐，为上次他派人来大砸Law Café讨回公道，两人虽然有亲戚关系，但正浩已烙下狠话希望大家别相互招惹。打了一架浑身是伤的正浩回到Law Café门口，心情低落的他向面前的宥利要求「我可以抱你吗？」，宥利虽然不知发生什么事情，看见满身伤痕的正浩也相当心疼，送上温暖的拥抱。正浩何时能结束长达17年的暗恋呢？



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