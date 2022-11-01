哀悼罹难者，韩国停播节目&延期回归歌手一览：《刘Quiz》、《惊六》、龙俊亨、Apink 郑恩地等

海外的朋友要特别注意一下喜爱的节目、电视剧或是歌手有无调整播出或回归日程（欢迎留言补充）

韩国目前因梨泰院推挤事件，由总统尹锡悦宣布进入哀悼期一周（～11月5日24时），不仅公家机关遵循指示停止各种活动，民间也为了哀悼亡者纷纷将活动延期，如综艺节目与戏剧播出、歌手回归。

综艺节目

除了事件发生隔天即宣布停播的周日热门综艺《Running Man》、《两天一夜》、《出差十五夜》、《我家的熊孩子》之外，接下来一周会停播的节目：

《出球制胜》（周一）、《同床异梦2》（周二）、《脱掉鞋子恢单4Men》（周二）、《刘QUIZ ON THE BLOCK》（周三）、《青春MT》（周五）、《惊人的星期六》（周六）、《认识的哥哥》（周六）。

戏剧

《Cheer Up》（周一周二）、《冻死的恋爱》（周三周四）、《The Empire：法之帝国》（周五5日停播）停播之外，原订4日上架、由蔡秀彬与SHINee珉豪主演的Netflix《闪耀国度》（The Fabulous）延期，更改时间尚未定案。

歌手回归

EXO Chen迷你三辑《Last Scene》、龙俊亨EP《LONER》、Punch单曲〈今夜过后你会回来吗〉、DRIPPIN首张专辑《Villain : The End》、YOUNITE三张EP《Union》、Apink郑恩地翻唱专辑《Log》、Xdinary Heroes迷你二辑《Overload》、ICHILLIN单曲〈Draw (MY TIME)〉、洪真英新辑先行曲〈有你在〉。

音乐节目

本周音乐节目全数停播，包括事件隔日的《人气歌谣》、今晚《The Trot Show》与《The Show》、接下来的《Show Champion》《M! Countdown》与《Music Bank》。

公演、见面会等活动

目前韩国包含演唱会在内的许多公演已一一取消，就连韩星赴海外的演出也不例外，如金在中於日本名古屋的巡回演唱会。

除此之外，金宣虎、南志铉在韩国的见面会延期，丁一宇於日本见面会亦同，梁世宗原定赴台湾参与ITF韩国馆开幕式也喊卡。

*以上调整日程均以官方为主，欢迎留言补充*

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